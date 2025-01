Putin e presidente da China conversam sobre laços entre os países um dia após posse de Trump

A- A+

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou nesta terça-feira (21) com o presidente chinês, Xi Jinping, e enfatizou seus laços estreitos um dia depois de Donald Trump ter sido empossado como o 47º presidente dos EUA. Os dois líderes discutiram seus possíveis contatos com o governo Trump durante a videochamada que durou mais de uma hora e meia, disse o Kremlin.

Na chamada com Xi, Putin enfatizou que as relações Rússia-China se baseiam em interesses partilhados, igualdade e benefícios mútuos, observando que "não dependem de fatores políticos internos e do atual ambiente internacional".

"Apoiamos conjuntamente o desenvolvimento de uma ordem global multipolar mais justa e trabalhamos para garantir uma segurança indivisível na Eurásia e no mundo como um todo", disse Putin a Xi em declarações transmitidas pela televisão estatal russa. "Os esforços conjuntos da Rússia e da China desempenham um importante papel estabilizador nos assuntos globais".

Xi elogiou igualmente a sua estreita cooperação, expressando a sua disponibilidade para trabalhar em conjunto com Putin para "levar as relações China-Rússia a um nível mais elevado, para lidar com a incerteza do ambiente externo com a estabilidade e resiliência das relações China-Rússia", e para "salvaguardar a imparcialidade e a justiça internacionais". Ele enfatizou que a Rússia e a China deveriam "continuar a aprofundar a cooperação estratégica, apoiar-se mutuamente e salvaguardar os interesses legítimos dos dois países".

Embora nenhum dos líderes tenha mencionado diretamente Trump no fragmento televisivo da sua teleconferência, o Kremlin disse que abordou possíveis contactos com a nova administração dos EUA. O presidente chinês conversou por telefone na sexta-feira (17) com Trump e expressou esperança de laços positivos com os EUA. Fonte: Associated Press.





