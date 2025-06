A- A+

Conflito Putin e Trump conversam por telefone sobre escalada entre Israel e Irã Em ligação de 50 minutos, líderes manifestam preocupação com a situação do Oriente Médio e sinalizaram possível retorno dos EUA ao diálogo nuclear com o Irã

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, sobre “a perigosa escalada” no Oriente Médio devido ao conflito entre Israel e Irã, e também sobre os esforços para alcançar um acordo em relação à guerra na Ucrânia. A ligação durou cerca de 50 minutos, informou o Kremlin neste sábado.

Trata-se da quinta conversa telefônica entre os presidentes russo e americano desde que Trump assumiu o cargo e passou a buscar uma aproximação com Moscou, marcando uma mudança em relação à abordagem da administração de Joe Biden.

“A perigosa escalada no Oriente Médio foi, naturalmente, o tema central da conversa entre os dois líderes”, afirmou o Kremlin em comunicado. Putin também informou Trump sobre “a implementação dos acordos alcançados durante a reunião entre as delegações russa e ucraniana em Istambul, em 2 de junho”, e disse estar disposta a retomar as negociações com a Ucrânia a partir de 22 de junho.

Trump, por sua vez, “reiterou seu interesse em uma resolução rápida do conflito russo-ucraniano”, acrescentou o Kremlin.

Durante uma coletiva após a conversa, o assessor de política externa do Kremlin, Yury Ushakov, afirmou que o líder russo condenou a operação militar de Israel contra o Irã e expressou profunda preocupação com uma possível escalada, que poderia ter “consequências imprevisíveis para toda a região”.

Ushakov acrescentou que Trump disse a Putin que não descartava um retorno dos Estados Unidos às negociações sobre o programa nuclear iraniano. As conversas que estavam previstas entre Irã e EUA para este domingo, em Omã, foram canceladas, segundo informou o ministro das Relações Exteriores do país.

Na conversa, Putin expressou sua disposição em atuar como mediador entre Israel e Irã. O presidente russo, que aproveitou a ligação para felicitar Trump por seu aniversário, também mencionou “a irmandade de armas” entre a União Soviética e os EUA durante a Segunda Guerra Mundial.

Neste sábado, Israel afirmou que pretende atacar “todos os locais” do regime iraniano, alegando ter o “apoio manifesto” de Trump, durante o segundo dia de bombardeios contra o Irã, que prometeu uma resposta “mais forte”.

O Irã acusa Israel de empurrar o Oriente Médio para um “ciclo perigoso de violência” e de minar as negociações entre Teerã e Washington sobre o programa nuclear iraniano.

