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DIPLOMACIA

Putin e Trump conversaram por telefone após a visita de enviados americanos

A conversa "durou exatamente uma hora, foi construtiva e extremamente franca", diz assessor do Kremlin

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O presidente russo Vladimir Putin (E), e o presidente dos EUA, Donald Trump.O presidente russo Vladimir Putin (E), e o presidente dos EUA, Donald Trump. - Foto: Ilya Pitaleve Sarah Meyssonnier / várias fontes / AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, teve uma conversa "extremamente franca" com Donald Trump nesta terça-feira (8), após a visita de enviados americanos a Moscou no fim de semana, disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, a jornalistas, incluindo a AFP.

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A conversa "durou exatamente uma hora, foi construtiva e extremamente franca", disse Ushakov, acrescentando que Putin enfatizou durante a ligação que não tem "nenhum plano agressivo" contra a Europa.

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