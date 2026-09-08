DIPLOMACIA
Putin e Trump conversaram por telefone após a visita de enviados americanos
A conversa "durou exatamente uma hora, foi construtiva e extremamente franca", diz assessor do Kremlin
O presidente russo Vladimir Putin (E), e o presidente dos EUA, Donald Trump. - Foto: Ilya Pitaleve Sarah Meyssonnier / várias fontes / AFP
O presidente russo, Vladimir Putin, teve uma conversa "extremamente franca" com Donald Trump nesta terça-feira (8), após a visita de enviados americanos a Moscou no fim de semana, disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, a jornalistas, incluindo a AFP.
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A conversa "durou exatamente uma hora, foi construtiva e extremamente franca", disse Ushakov, acrescentando que Putin enfatizou durante a ligação que não tem "nenhum plano agressivo" contra a Europa.