Putin e Trump expressaram interesse mútuo na normalização de relações Rússia-EUA

A- A+

O Kremlin anunciou, em comunicado, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, expressaram "interesse mútuo na normalização das relações bilaterais", discutindo possíveis parcerias nas áreas econômica e energética.

"Foram apresentadas várias ideias para o desenvolvimento de uma colaboração mutuamente benéfica", afirmou o Kremlin.

Como um gesto simbólico, Trump apoiou a proposta de Putin de organizar jogos de hóquei entre equipes das ligas NHL (americana) e KHL (russa) nos dois países.

Segundo comunicado do governo russo, os presidentes também discutiram outros temas da agenda internacional, incluindo a situação no Oriente Médio e na região do Mar Vermelho, além do conflito entre russos e ucranianos.

O Kremlin afirmou que os dois países farão "esforços conjuntos para estabilizar as áreas de crise" e promover a cooperação em questões de não proliferação nuclear e pela segurança global.

"Os presidentes concordaram em manter contato sobre todos os assuntos discutidos", reiterou o Kremlin, sinalizando que as negociações devem continuar nos próximos dias.

Veja também