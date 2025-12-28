A- A+

Notícias Putin e Trump voltarão a se falar após reunião entre americano e Zelensky Segundo o Kremlin, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia mantiveram uma conversa por telefone neste domingo (28)

O Kremlin confirmou, neste domingo (28), que o presidente russo, Vladimir Putin, e Donald Trump mantiveram uma conversa por telefone "amistosa" antes do encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o líder ucraniano, Volodimir Zelensky, na Flórida, e disse que os dois voltarão a se falar após a reunião.



"A conversa ocorreu em um clima amistoso", declarou aos jornalistas o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov. "Eles concordaram em voltar a falar por telefone após a reunião entre o presidente americano e Zelensky", acrescentou.

