A- A+

Cúpula Rússia-África Putin e vários líderes africanos assistem a desfile naval em São Petersburgo Em seu discurso antes do desfile, Putin aplaudiu "as bravas tripulações de navios e submarinos russos"

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou a Marinha russa neste domingo (30), durante um desfile naval em São Petersburgo (noroeste), com a presença de vários líderes africanos, no final da cúpula Rússia-África, organizada na mesma cidade.

Em seu discurso antes do desfile, Putin aplaudiu "as bravas tripulações de navios e submarinos russos" que participam da ofensiva na Ucrânia, principalmente no mar Negro, que muitas vezes contribui nos bombardeios.

"Em nome da Rússia, nossos marinheiros dão toda a sua força, mostram verdadeiro heroísmo e lutam bravamente, como nossos grandes antepassados", continuou Putin, embora não tenha mencionado o conflito na Ucrânia em seu discurso.

A Rússia "reforça constantemente o poder de sua Marinha", acrescentou.

Desfile naval na Rússia | Foto: AFP

Cerca de 3.000 marinheiros e 45 navios de superfície e submarinos participaram do desfile na antiga capital imperial, por ocasião do Dia da Frota Russa, amplamente comemorado em todo o país.

O desfile aconteceu logo após a cúpula Rússia-África, organizada na quinta e sexta-feira na mesma cidade. Quatro chefes de Estado africanos, Ibrahim Traoré (Burkina Faso), Assimi Goïta (Mali), Denis Sassou-Nguesso (Congo) e Isaias Afwerki (Eritreia) marcaram presença na celebração juntamente com o presidente russo.

Veja também

Alerta vermelho China enfrenta chuvas torrenciais do tufão Doksuri