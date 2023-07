A- A+

RÚSSIA Putin encontrou-se com líder do Wagner 5 dias após motim fracassado, diz Kremlin Realização de encontro de 3 horas, que também incluiu outros comandantes do Wagner, foi confirmado pelo governo russo nesta segunda (10)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, encontrou-se com o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigojin, cinco dias após o breve e fracassado motim dos dias 23 e 24 de junho. A longa reunião de três horas, confirmou o Kremlin nesta segunda-feira, reuniu também outros comandantes do grupo paramilitar, cuja rebelião foi o ápice de um mau relacionamento e de reclamações de meses sobre o alto escalão militar de Moscou.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que durante a reunião de 180 minutos no último dia 29, Putin ofereceu uma "avaliação" das ações do Wagner na linha de frente da guerra na Ucrânia, onde ganhou protagonismo na longa batalha pela cidade de Bakhmut, conquistada pelos russos em maio no seu maior triunfo neste ano. O presidente também teria "ouvido as explicações dos comandantes e os ofereceu opções para maior empregabilidade e mais uso em combate".

"Os comandantes, por sua vez, apresentaram sua versão do que aconteceu"disse o representante. "Eles ressaltaram que são fortes apoiadores e soldados do chefe de Estado e comandante-chefe, e também que estão prontos para continuarem a lutar por sua pátria."

O desdobramento mais recente acentua ainda mais as dúvidas sobre qual será a atuação dos paramilitares daqui para a frente, após um dos termos à época anunciados como parte da trégua mediada pelo presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, incluía o exílio de Prigojin em Minsk. Desde então, contudo, foram vários os relatos de que o mercenário havia sido avistado em solo russo, e os sites de monitoramento aéreo mostram o vaivém de seu jatinho Legacy 600, fabricado pela brasileira Embraer, entre a Rússia e a Bielorrússia.

Pelo acordo, os mercenários concordariam em interromper seu avanço em direção a Moscou e desocupar a brevemente ocupada cidade de Rostov-no-Don, no sudoeste russo. Em troca, os combatentes do Wagner concordaram em se exilar na Bielorrússia, abandonarem as armas ou assinarem contratos com o Ministério da Defesa.

Dias depois, contudo, Moscou havia confirmado que o Wagner continuaria a atuar na África, particularmente no Mali e na República Centro-Africana, países onde sua atuação como uma força de segurança paramilitar é parte importante da estratégia russa na região. Para o Kremlin, a presença dos mercenários é uma ferramenta de poder em uma região por anos escanteada por americanos, chineses e europeus, mas onde a disputa por influência só cresce.

A recruta de novos combatentes em solo russo também parece nunca ter parado, apesar de Putin ter chamado suas ações de "traição" e ter elogiado suas Forças Armadas por evitarem uma "guerra civil" em potencial. Na semana passada, questionado sobre as viagens de Prigojin pelo e para o território russo, Peskov havia dito que o Kremlin não vistoriava os movimentos do chefe paramilitar e não tinha intenção de fazê-lo.

O governo parece agora tentar retomar o controle da narrativa após o motim de junho, visto como um dos maiores desafios para o domínio de Putin desde que chegou ao poder em 1999.

Prigojin diz ter fundado o grupo Wagner quando a Rússia tomou a Península da Crimeia em 2014 e da guerra subsequente. Desde então, enviou tropas para ajudar o Kremlin a fortalecer o regime sírio de Bashar al-Assad e construiu uma rede na África que se estende da Líbia ao Sudão, incluindo o Mali e a República Centro-Africana. São várias as acusações de abusos e de exploração dos recursos naturais, contudo.

