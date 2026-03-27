Guerra Rússia e Ucrânia
Putin espera que a guerra no Irã desvie o foco dos 'crimes' na Ucrânia, diz ministro alemão
"Este projeto não pode ter sucesso", acrescentou o ministro, que defendeu o aumento da pressão sobre o governo russo
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, espera que o conflito no Irã desvie a atenção do mundo “de seus crimes na Ucrânia”, acusou nesta sexta-feira (27) o chefe da diplomacia da Alemanha.
“Putin espera cinicamente que a escalada no Oriente Médio desvie nossa atenção de seus crimes na Ucrânia”, afirmou Johann Wadephul durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 na França.
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“Este projeto não pode ter sucesso”, acrescentou o ministro, que defendeu o aumento da pressão sobre o governo russo.