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Guerra Rússia e Ucrânia

Putin espera que a guerra no Irã desvie o foco dos 'crimes' na Ucrânia, diz ministro alemão

"Este projeto não pode ter sucesso", acrescentou o ministro, que defendeu o aumento da pressão sobre o governo russo

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Vladimir Putin, presidente da RússiaVladimir Putin, presidente da Rússia - Foto: MikhailI Klimentyev / AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, espera que o conflito no Irã desvie a atenção do mundo “de seus crimes na Ucrânia”, acusou nesta sexta-feira (27) o chefe da diplomacia da Alemanha.

“Putin espera cinicamente que a escalada no Oriente Médio desvie nossa atenção de seus crimes na Ucrânia”, afirmou Johann Wadephul durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 na França.

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“Este projeto não pode ter sucesso”, acrescentou o ministro, que defendeu o aumento da pressão sobre o governo russo.

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