Putin está disposto a atuar como mediador entre Irã e Israel

A- A+

O presidente russo, Vladimir Putin, insistiu nesta quarta-feira (18) que Moscou continua disposto a atuar como mediador na atual confrontação armada entre Israel e Irã, uma iniciativa já apresentada na semana passada que, até o momento, não obteve resposta.

"Vladimir Putin confirmou a disposição da Rússia em oferecer uma mediação para avançar no diálogo", indicou o Kremlin em um comunicado que relatava uma ligação entre o presidente russo e seu homólogo emiradense, o xeque Mohamed bin Zayed.



Segundo a mesma fonte, Putin contatou "uma série de líderes estrangeiros" para propor uma mediação por parte de Moscou.

Durante esta conversa com o líder emiradense, Putin destacou "a necessidade de um cessar o mais rápido possível das operações militares e de ativar os esforços político-diplomáticos para resolver os desacordos sobre o programa nuclear iraniano".

"Ambas as partes [russa e emiradense] expressaram sua profunda preocupação com a atual escalada do conflito entre Irã e Israel, que traz consequências muito negativas para toda a região", acrescentou a presidência russa em seu comunicado.

As autoridades russas condenaram rapidamente os bombardeios israelenses contra o Irã na última sexta-feira, e posteriormente o presidente russo propôs assumir o papel de mediador.

Desde sua invasão à Ucrânia em 2022, a Rússia — isolada pelo Ocidente — aproximou-se consideravelmente de Teerã, seu principal aliado no Oriente Médio, ao qual busca apoiar ao máximo.

Veja também