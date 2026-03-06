Sex, 06 de Março

Mundo

Putin expressa apoio a cessar-fogo em ligação com presidente iraniano

O conflito no Oriente Médio se iniciou após um ataque dos Estados Unidos, no último sábado de fevereiro

Presidente da Rússia, Vladimir PutinPresidente da Rússia, Vladimir Putin - Foto: Gavriil Grigorov/POOL/AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou nesta sexta-feira (6) seu apoio a um cessar-fogo "imediato" no Irã durante uma ligação telefônica com seu par iraniano, Masoud Pezeshkian, informou o Kremlin.

"Foi reafirmada a posição de princípio da Rússia sobre a necessidade de um cessar imediato das hostilidades", afirmou o Kremlin, acrescentando que Putin pediu um "retorno ao caminho de uma solução política e diplomática".

