Rússia
Putin expressou claramente desejo pelo fim da guerra na Ucrânia, diz Trump
Segundo ele, o encontro foi um sucesso
Putin também teria afirmado que, se Trump fosse presidente dos EUA à época da invasão da Ucrânia, em 2022, a guerra não teria acontecendo - Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 20, ver "boas chances" de um acordo entre Rússia e Ucrânia para encerrar a guerra no Leste Europeu.
Em coletiva de imprensa, Trump relatou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria expressado "claramente" o desejo de acabar com o conflito, durante reunião trilateral com o republicano e o presidente da China, Xi Jinping.
Leia também
• Putin expressou claramente desejo pelo fim da guerra na Ucrânia, diz Trump
• Xi Jinping projeta a influência global da China após receber Trump e Putin na Apec
• Putin diz ter convidado europeus a Moscou para conversas sobre a Ucrânia
Segundo ele, o encontro foi um sucesso e os três mantêm boas relações.
Putin também teria afirmado que, se Trump fosse presidente dos EUA à época da invasão da Ucrânia, em 2022, a guerra não teria acontecendo, de acordo com Trump.