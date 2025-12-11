Qui, 11 de Dezembro

diplomacia

Putin fala com Maduro e reafirma seu apoio à Venezuela ante crise com EUA

Segundo a presidência russa, ambos os líderes também confirmaram seu "compromisso mútuo" com a implementação de projetos russo-venezuelanos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (à esquerda), e o presidente da Rússia, Vladimir Putin (à direita)O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (à esquerda), e o presidente da Rússia, Vladimir Putin (à direita) - Foto: Federico Parra / Várias Fontes / AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou seu apoio ao seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, por telefone nesta quinta-feira (11), ante a mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela.

"Vladimir Putin expressou solidariedade ao povo venezuelano e confirmou seu apoio à política do governo de Maduro, que visa proteger os interesses e a soberania nacional diante da crescente pressão externa", afirmou o Kremlin em um resumo da conversa.

Segundo a presidência russa, ambos os líderes também confirmaram seu "compromisso mútuo" com a implementação de projetos russo-venezuelanos, especialmente nos setores econômico, energético e comercial.

Maduro, um aliado fiel de Putin, anunciou em maio uma nova reaproximação entre Moscou e Caracas com a assinatura de um tratado de cooperação.

O governo dos Estados Unidos multiplica suas medidas econômicas e militares para aumentar a pressão sobre o presidente venezuelano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os dias de Maduro estão "contados" em uma entrevista recente ao site Politico.

Washington mantém uma presença militar significativa no Caribe desde o verão.

A apreensão do petroleiro é um novo desdobramento nesta crise, já que os hidrocarbonetos são a principal fonte de renda da Venezuela.

