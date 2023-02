Putin homenageia ator americano Steven Seagal

A- A+

O presidente russo, Vladimir Putin, homenageou, nesta segunda-feira (27), o ator americano Steven Seagal, astro de Hollywood que, recentemente, se tornou um defensor do líder do Kremlin e de sua ofensiva na Ucrânia.

Putin assinou um decreto em que concedia a "Ordem da Amizade" ao ator, reconhecendo "sua grande contribuição para o desenvolvimento da cooperação cultural e humanitária internacional", de acordo com o documento publicado no site jurídico oficial do governo russo.

Especialista em aikido, Steven Seagal, de 70 anos, estrelou filmes de ação americanos durante os anos 1980 e 1990.

Em 2016, recebeu um passaporte russo diretamente de Putin, embora tenha mantido a cidadania americana. Desde então, ele mora na Rússia e chegou a se filiar a um partido nacionalista em 2021.

Seagal viajou em agosto de 2022 para o leste da Ucrânia, onde se encontrou com Denis Pushilin, líder dos separatistas pró-Rússia na cidade de Donetsk, e lhe expressou seu apoio.

Em outubro, no 70º aniversário de Vladimir Putin, Steven Seagal gravou um vídeo de apoio ao presidente russo, no qual o classificou como "um dos maiores líderes do mundo".

"Eu realmente espero e rezo para que ele receba o apoio, o amor e o respeito de que precisa", acrescentou Seagal. "Que todas as atribulações atuais terminem em breve, e vivamos em um mundo pacífico", prosseguiu o ator.

Veja também

POLÍCIA Suspeito de ser o maior ladrão de residências de alto luxo no Rio, Hobin Hood é preso