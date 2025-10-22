Qua, 22 de Outubro

quarta22/10/2025
EUA

Putin não foi "honesto nem sincero" com Trump, diz secretário do Tesouro dos EUA

Presidente Trump está "decepcionado com o estado atual destas conversas", disse Bessent

Bessent anunciou antes que Washington endureceria as sanções contra a RússiaBessent anunciou antes que Washington endureceria as sanções contra a Rússia - Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, não foi "nem honesto, nem sincero" durante suas conversas com Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia, por isso Washington decidiu impor a Moscou sanções mais amplas e estritas, declarou nesta quarta-feira (22) o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

O presidente Trump está "decepcionado com o estado atual destas conversas", disse Bessent ao canal Fox Business.

"O presidente Putin não foi nem honesto, nem sincero quando compareceu à mesa" de negociações, acrescentou.

Bessent anunciou antes que Washington endureceria as sanções contra a Rússia, uma medida que a UE também adiantou nesta quarta-feira contra o petróleo e o gás russos em uma tentativa de cortar o financiamento de Moscou.

Trump e Putin tinham uma reunião prevista para Budapeste, na Hungria, para tratar do conflito na Ucrânia. Mas o presidente americano ameaçou na terça-feira cancelar o encontro.

