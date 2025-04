A- A+

Putin não vai comparecer ao funeral do papa Francisco; saiba quem já está confirmado

Confirmado pelo Vaticano no próximo sábado, o funeral do Papa Francisco contará com presenças ilustres — e algumas ausências. Enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou a ida à cerimônia, o porta-voz de Putin afirmou que "o presidente não tem planos de comparecer". O chefe da Igreja Católica morreu aos 88 anos na madrugada da última segunda-feira, em decorrência de um AVC.

Além de Zelensky, outros chefes de Estado confirmaram a presença na cerimônia. São eles: o presidente Lula e a primeira-dama Janja; Emmanuel Macron, presidente da França; Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, presidente e premiê da Itália, respectivamente; e Ursula von der Leyen e António Costa, presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, nesta ordem.



Completam a lista o presidente dos EUA, Donald Trump; e Javier Milei, presidente da Argentina e conterrâneo de Francisco. Os dois já fizeram duras críticas aos posicionamentos do Pontífice e mantinham relação tensa.

Morto na madrugada da última segunda-feira, no Vaticano aos 88 anos em decorrência de um AVC, o primeiro Papa latino-americano simplificou os ritos fúnebres tradicionais da Igreja Católica.



O corpo de Francisco será velado até sábado (26) em um caixão de madeira e zinco — uma simplificação dos três caixões que eram utilizados anteriormente. Nesta terça-feira, o Camerlengo — espécie de administrador das propriedades da Santa Sé, função desempenhada atualmente pelo cardeal Kevin Farrell — irá verificar e oficializar a morte do Papa ao chamá-lo pelo nome de batismo três vezes, e, sem resposta, a morte será declarada.

Na quarta-feira (23), o cardeal Farrell irá liderar a procissão até a Basílica de São Pedro, onde o corpo do Papa será visto pelo público pela primeira vez.



Outra mudança determinada por Francisco é que o corpo será exposto apenas no caixão, e não mais em um catafelco, uma plataforma elevada e decorada. Os fiéis poderão se aproximar do Pontífice até a sexta-feira, véspera da Missa de Exéquias.



Na Praça de São Pedro, o cardial decano Giovanni Battista Re celebrará o rito fúnebre, que será acompanhado de perto pelos integrantes das igrejas, chefes de Estado, delegações de governos e fiéis. A expectativa é de que 300 mil pessoas estejam presentes na cerimônia no Vaticano.

