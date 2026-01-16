A- A+

DIPLOMACIA Putin oferece ajuda à Israel para mediar conversas com Irã Moscou demonstrou disposição para prosseguir com esforços de mediação e promover um diálogo construtivo envolvendo todos os Estados interessados

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira, 16, sobre a situação no Oriente Médio e no Irã, de acordo com nota divulgada pelo Kremlin. Segundo o texto, Moscou demonstrou disposição para prosseguir com esforços de mediação e promover um diálogo construtivo envolvendo todos os Estados interessados.

"Vladimir Putin delineou suas abordagens fundamentais para intensificar os esforços políticos e diplomáticos visando garantir a estabilidade e a segurança na região. Ficou acordado manter os contatos em diversos níveis", acrescenta o comunicado

Paralelamente, o diretor da agência de espionagem israelense Mossad, David Barnea, chegou aos EUA na manhã desta sexta para uma reunião em Miami com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, para conversas sobre a situação no Irã e uma possível ação militar americana em resposta à repressão do regime de Teerã, disseram pessoas familiarizadas com o assunto para a Axios.

Segundo as informações, a viagem de Barnea acontece após um telefonema na quarta-feira (14) entre o presidente americano, Donald Trump, e Netanyahu. Na ocasião, o premiê israelense pediu ao republicano que adiasse a ação militar contra o Irã para dar a Israel mais tempo para se preparar para uma possível retaliação iraniana.

Witkoff é responsável por manter contato direto com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e ainda não está claro se Barnea se encontrará com Trump em Mar-a-Lago no fim de semana.



