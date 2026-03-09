irã
Putin oferece apoio "inabalável" ao novo líder supremo iraniano
Mojtaba Khamenei foi nomeado aiatolá uma semana após o assassinato de seu pai e antecessor, Ali Khamenei
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu nesta segunda-feira seu "apoio inabalável" ao novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, nomeado uma semana após o assassinato de seu pai e antecessor, Ali Khamenei, no início da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos.
"Gostaria de reafirmar nosso apoio inabalável a Teerã e nossa solidariedade aos nossos amigos iranianos", disse Putin em uma mensagem a Khamenei, 56 anos. "A Rússia tem sido e continuará sendo uma parceira confiável" para o Irã, acrescentou.
Leia também
• Irã confiscará ativos de membros da diáspora que 'colaboram' com Israel e EUA
• Vieira fala com dez países; menos EUA, Israel e Irã; confira Cláudio Humberto desta segunda (9)
• Preço do petróleo ultrapassa US$ 100 com agravamento da guerra no Irã
"Em um momento em que o Irã enfrenta uma agressão armada, sua gestão nesta posição tão elevada exigirá, sem dúvida, grande coragem e dedicação", concluiu Putin.