Putin participará de reunião virtual do G20

A- A+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai participar na quarta-feira (22) em uma reunião virtual de líderes do G20, após sua ausência na reunião organizada em setembro na Índia, anunciou neste domingo a televisão estatal russa Vesti.

Putin não compareceu às duas últimas reuniões presenciais do G20, na Índia em setembro e na Indonésia no ano passado, e a Rússia foi representada pelo ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.

O presidente está isolado diplomaticamente desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Putin é alvo de uma ordem de detenção emitida em março pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por acusações de que deportou crianças para áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

O G20 reúne os 19 países com as maiores economias do mundo e a União Europeia, que somam 85% do PIB mundial.

Veja também

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA Fundação Palmares organiza celebrações em área de quilombo de Zumbi