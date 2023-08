A- A+

RÚSSIA Putin pede apoio da Turquia para exportação de cereais Rússia anunciou em julho a saída do acordo mediado pela Turquia e a ONU que permite a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu nesta quarta-feira (2) o apoio do homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para exportar os grãos do país e evitar os vinhos sustentáveis, ao mesmo tempo que se recusou a tomar o acordo, mediado pela Turquia, que permite as exportações agrícolas ucranianas.

"Levando em consideração as necessidades de alimentação dos países que mais precisam, estamos desenvolvendo opções para permitir a entrega de grãos russos (...) Há um desejo de cooperar nesta área com a Turquia", afirmou o Kremlin em um comunicado que resume o conteúdo de uma conversa entre Putin e Erdogan.

A Rússia anunciou em julho a saída do acordo mediado pela Turquia e a ONU que permite a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro, alegando que os dispositivos que possibilitariam as exportações de seus produtos não foram implementados.

Durante uma conversa, Putin reiterou a Erdogan a recusa de retomar o acordo.

No fim de julho, o presidente russo prometeu enviar cereais gratuitamente para vários países africanos, apesar das vitórias que, desde o início da ofensiva na Ucrânia, paralisam o transporte marítimo com destino e a partir da Rússia.

