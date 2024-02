Putin presenteia Kim Jong Un com carro fabricado na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, presenteou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, com um carro fabricado em seu país como "demonstração das relações especiais" entre ambos, informou a imprensa oficial de Pyongyang.

Kim recebeu "um carro fabricado na Rússia para seu uso pessoal de Vladimir Vladimirovich Putin", anunciou a agência oficial de notícias KCNA.

A influente irmã de Kim, Yo Jong, disse que "o presente é uma clara demonstração das relações especiais entre os líderes" dos dois países, acrescentou a agência.

A KCNA não informou o modelo do veículo.

A Coreia do Norte intensificou as relações com a Rússia desde setembro, quando Kim visitou o extremo leste da Rússia para uma reunião com Putin.