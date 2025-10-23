A- A+

diplomacia Putin promete continuar o "diálogo" e descarta impacto significativo das sanções O presidente ameaçou uma resposta contundente caso o território russo seja atacado com mísseis Tomahawk dos EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta quinta-feira (23) continuar o "diálogo" após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o adiamento do encontro planejado entre os dois países na Hungria para encerrar a guerra na Ucrânia.

"O diálogo é sempre uma alternativa melhor ao confronto, às disputas e, principalmente, à guerra", disse Putin, citado por agências de notícias russas.

O presidente ameaçou uma resposta contundente caso o território russo seja atacado com mísseis Tomahawk dos EUA, um tipo de arma que a Ucrânia solicitou a Washington.

"Se esse tipo de armamento for usado para atacar o território russo, nossa resposta será contundente, para não dizer surpreendente", alertou.

Sobre as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos contra duas grandes petroleiras russas, Putin descreveu a medida como "grave", mas descartou um impacto significativo na economia.

"Elas terão consequências, mas não um impacto significativo em nosso bem-estar econômico", afirmou o presidente.

Putin descreveu essas restrições como uma "tentativa de exercer pressão", mas se declarou confiante, afirmando que é "impossível" substituir os hidrocarbonetos russos no mercado internacional.

