Putin promete visita à Coreia do Norte 'o mais breve possível', diz mídia estatal

A Coreia do Norte anunciou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve visitar Pyongyang "em breve", à medida que os dois países aprofundam laços e procuram estabelecer uma "nova ordem internacional multipolar".

A agência de notícias estatal KCNA afirmou que Putin agradeceu ao ministro das Relações Exteriores norte-coreano, Choe Son-hui, pelo convite de Kim Jong-un para visitar o país, e que faria a viagem "o mais breve possível". Choe esteve na Rússia entre 15 e 17 de janeiro para reforçar a “cooperação estratégica e tática” entre as duas nações, segundo a mídia local.

A visita diplomática de Choe é uma continuidade da visita de Kim a bases militares russas em setembro, onde inspecionou armas, incluindo mísseis hipersônicos e bombardeiros supersônicos.

Moscou está empenhada em fortalecer relações com aliados hostis aos EUA enquanto prossegue a sua guerra na Ucrânia. Tanto Pyongyang como o Kremlin negaram as alegações dos EUA e da Coreia do Sul de que a Coreia do Norte estava fornecendo mísseis para a Rússia.

Moscou agradeceu à Coreia do Norte “por estender total apoio e solidariedade à posição do governo e do povo russo na operação militar especial na Ucrânia”, disse a KCNA, sem dar mais detalhes.

