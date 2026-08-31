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Internacional Putin propõe a Xi isenção permanente de vistos entre Rússia e China após alta no turismo Assessor presidencial russo Yuri Ushakov afirmou que Moscou e Pequim "coordenam estreitamente" suas posições no cenário internacional e vêm ampliando as relações comerciais e econômicas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se nesta segunda-feira (31) com o presidente da China, Xi Jinping, em Bishkek, no Quirguistão, à margem da cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), segundo a imprensa russa. O encontro abriu uma série de reuniões bilaterais de Putin com líderes estrangeiros durante o evento.

Segundo o Kremlin, a agenda da reunião de Putin e Xi envolvia a discussão do aprofundamento da cooperação bilateral, temas internacionais e questões energéticas. Entre os assuntos esperados está o projeto do gasoduto Força da Sibéria 2, que Moscou tenta destravar como parte da estratégia de ampliar as exportações de gás para a China.

O assessor presidencial russo Yuri Ushakov afirmou que Moscou e Pequim "coordenam estreitamente" suas posições no cenário internacional e vêm ampliando as relações comerciais e econômicas, de acordo com informações divulgadas pela agência Interfax. O tema energético também deverá voltar à pauta no Fórum Econômico do Oriente.

A agência Tass ainda informou que, durante a reunião, Putin afirmou ainda que a Rússia está pronta para trabalhar com a China para tornar permanente o regime de isenção de vistos entre os dois países, caso Pequim considere a medida "possível e útil".

Segundo o presidente russo, o fluxo de turistas entre Rússia e China aumentou 43% no primeiro semestre com a adoção da isenção. Desde setembro de 2025, turistas russos podem permanecer na China sem visto por até 30 dias. Em maio, Pequim prorrogou o regime até o fim de 2027.

Putin e Xi haviam se reunido pela última vez no fim de maio, em Pequim, e ainda devem se encontrar outras duas vezes até o fim deste ano, de acordo com a imprensa russa.

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