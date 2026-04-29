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Guerra

Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia em 9 de maio, dia da vitória de 1945 na Rússia

Ele acrescentou que Trump "apoiou ativamente esta iniciativa" para um dia que "comemora nossa vitória comum"

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O presidente da Rússia, Vladmir PutinO presidente da Rússia, Vladmir Putin - Foto: Mikhail Metzel / POOL / AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs um cessar-fogo na Ucrânia nesta quarta-feira (29) para o dia 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945, informou o Kremlin, acrescentando que os Estados Unidos apoiam a iniciativa.

Durante uma conversa por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, Putin disse estar preparado "para declarar um cessar-fogo durante as comemorações do dia da vitória", declarou seu assessor diplomático, Yuri Ushakov, a jornalistas.

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Ele acrescentou que Trump "apoiou ativamente esta iniciativa" para um dia que "comemora nossa vitória comum".

 

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