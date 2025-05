A- A+

guerra no oriente médio Putin propõe conversas diretas com Ucrânia em Istambul em 15 de maio Proposta ocorre horas após Kiev e seus aliados europeus terem solicitado o início na segunda-feira de um cessar-fogo incondicional de 30 dias.

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs neste domingo (noite de sábado, 10, no Brasil) iniciar conversações diretas com a Ucrânia em Istambul no dia 15 de maio, horas após Kiev e seus aliados europeus terem solicitado o início na segunda-feira de um cessar-fogo incondicional de 30 dias.

"Estamos determinados a realizar negociações sérias (...) para eliminar as raízes do conflito", disse Putin de madrugada no Kremlin. "Não excluímos que durante estas conversas possamos ser capazes de acordar algum novo tipo de cessar-fogo", acrescentou, sem responder diretamente à proposta europeia.

Veja também