GUERRA NA UCRÂNIA

Putin propõe reunião com Zelensky em Moscou

Proposta foi feita por Putin em ligação para Trump

Putin e Zelensky, presidentes da Rússia e da UcrâniaPutin e Zelensky, presidentes da Rússia e da Ucrânia - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP; Mandel Ngan/AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs organizar em Moscou uma reunião bilateral com seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, durante uma ligação telefônica com Donald Trump na segunda-feira (19), informaram à AFP fontes próximas às negociações.

"Putin mencionou Moscou", afirmou uma fonte.

O presidente ucraniano, que estava na Casa Branca com líderes europeus no momento da ligação, "respondeu que não", acrescentou.

