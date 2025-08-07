A- A+

diplomacia Putin recebe assessor de Segurança Nacional da Índia após tarifaço de Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu, nesta quinta-feira (7), o assessor de Segurança Nacional da Índia, um dia depois de o presidente americano, Donald Trump, impor uma tarifa adicional aos produtos indianos em resposta às compras do petróleo russo.

Trump impôs a tarifa adicional de 25 por cento sobre os bens indianos, que entrará em vigor em três semanas, como parte de uma campanha para pressionar a Rússia para que detenha sua ofensiva na Ucrânia afetando seus parceiros comerciais.

Vladimir Putin "recebeu no Kremlin" Ajit Doval, assessor do primeiro-ministro Narendra Modi, indicou a Presidência russa em um breve comunicado.

A imprensa indiana noticiou que o assessor chegou a Moscou na noite de terça-feira.

A Índia é o segundo maior comprador do petróleo russo, depois da China.

A economia russa depende, em grande medida, das exportações de hidrocarbonetos, cujas receitas financiam a ofensiva lançada pela Rússia contra a Ucrânia em 2022.

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Índia, já que Nova Delhi exporta mercadorias no valor de 87,4 bilhões de dólares (477 bilhões de reais) para os americanos.

Pouco antes, Doval também se reuniu com o secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu. Sua visita a Moscou coincidiu com a do enviado americano, Steve Witkoff, que se reuniu com Putin na quarta-feira.

