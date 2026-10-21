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Internacional Putin recebe Witkoff para discutir guerra na Ucrânia e liberta norte-americano preso desde 2022 Apesar da movimentação diplomática, Moscou e Kiev permanecem distantes sobre os termos de um eventual acordo, especialmente quanto a territórios ocupados e garantias de segurança

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira, 21, em São Petersburgo, o enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff para discutir uma saída negociada para a guerra na Ucrânia. O encontro ocorreu um dia após o representante de Donald Trump conversar com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e líderes europeus em Oslo, em meio à pressão de Washington para que Kiev aceite um acordo com Moscou.

Na abertura da reunião, segundo informações do Kremlin, Witkoff defendeu a retomada de conversas trilaterais entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia para avançar nas negociações de paz. Ele classificou o encontro na Noruega como "produtivo" e afirmou perceber "algum impulso" nos esforços diplomáticos. Putin agradeceu a Trump pela mediação e se disse disposto a discutir a recuperação das relações econômicas bilaterais e o conflito envolvendo o Irã.

Durante a visita, a Rússia também libertou Stephen Hubbard, americano detido desde 2022 sob acusação de atuar como mercenário ao lado das forças ucranianas. Condenado em 2024 a quase sete anos de prisão, Hubbard constava na lista do governo dos EUA de cidadãos detidos injustamente no exterior. Segundo a Casa Branca, Putin atendeu a um pedido feito por Trump em telefonema na semana passada, sem exigir a libertação de prisioneiros em troca.

Apesar da movimentação diplomática, Moscou e Kiev permanecem distantes sobre os termos de um eventual acordo, especialmente quanto a territórios ocupados e garantias de segurança. Na terça-feira (20), Trump cobrou que Zelenski chegue a um entendimento, enquanto o chanceler russo, Sergei Lavrov, disse estar disposto a ouvir novas propostas americanas, mas sem esperar "milagres". O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, afirmou que as conversas em Oslo tiveram "avanços reais".

Em paralelo, ataques russos deixaram ao menos cinco mortos na Ucrânia nesta quarta-feira, segundo autoridades locais. O Ministério da Defesa russo afirmou via Telegram ter interceptado 373 drones ucranianos durante a madrugada. Witkoff deve retornar a Oslo para novas consultas, segundo o governo norueguês.

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