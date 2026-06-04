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Internacional Putin reconhece ter mantido contato com Trump sobre a situação em Cuba "Cuba é um país amigo. Nossas relações vêm se desenvolvendo tradicionalmente ao longo de décadas, e o governo dos Estados Unidos está ciente disso.", afirmou

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu nesta quinta-feira (4) ter mantido contatos com o governo de Donald Trump para discutir a situação de Cuba, país que enfrenta uma crise econômica agravada pelas sanções dos Estados Unidos desde o início do ano.

"Para responder à sua pergunta direta... Você me perguntou se havíamos mantido contato com o governo dos Estados Unidos em relação à questão cubana. Sim, mantivemos", afirmou ele em uma coletiva de imprensa divulgada pela agência de notícias russa Interfax.

O presidente, que declarou que "não desejava fazer mais comentários" a respeito, lembrou que as autoridades russas enviaram, no final de março, um petroleiro com 100 mil toneladas de petróleo russo para romper o bloqueio ao país caribenho.

"Cuba é um país amigo. Nossas relações vêm se desenvolvendo tradicionalmente ao longo de décadas, e o governo dos Estados Unidos está ciente disso. Nossos contatos com Cuba continuam", afirmou.



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