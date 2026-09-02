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Internacional Putin ressalta laços 'sem precedentes' com China e reforça parceria com Pequim Ao lado de vice-primeiro-ministro chinês, líder russo celebra comércio e consolidação da aliança diplomática e econômica entre os dois países

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (2), que a alta densidade de contatos russo-chineses confirma a natureza "sem precedentes" dos laços bilaterais entre os dois países.

À margem do Fórum Econômico Oriental, Putin se reuniu com Ding Xuexiang, membro do Comitê Permanente do Politburo e vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da China.

Segundo o líder russo, os fundamentos da relação com Pequim foram estabelecidos pelo Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação de 16 de julho de 2001.

"Nesta fase, nossas relações de parceria abrangente e interação estratégica estão se desenvolvendo de forma dinâmica em todas as áreas, com base nos princípios de igualdade, apoio mútuo em questões-chave e consideração dos interesses de cada um", afirmou.

Segundo Putin, nos últimos três anos, o volume de comércio Rússia-China superou os US$ 200 bilhões e deverá atingir um novo recorde este ano.

Em resposta, Ding Xuexiang frisou que, sob a liderança de Xi Jinping e Putin, a parceria estratégica tem sido "continuamente aprofundada". "A China está preparada para continuar, como antes apoiando e participando da cooperação no desenvolvimento do Extremo Oriente, para que os frutos da cooperação mútua possam ser mais plenamente compartilhados pelos povos de nossos países" acrescentou.

Xi e Putin se encontraram esta semana no Quirguistão, durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX).

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