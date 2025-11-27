Putin: Rússia cessará combates se Ucrânia deixar territórios reivindicados por Moscou

A- A+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira (27) que Moscou cessará os combates na Ucrânia se Kiev se retirar dos territórios que Moscou reivindica como anexados.

"Se as forças ucranianas se retirarem dos territórios que controlam, então cessaremos as operações de combate", disse Putin durante uma visita ao Quirguistão. "Se não o fizerem, então vamos alcançar com meios militares".

Putin não especificou a quais regiões ucranianas se referia. O Kremlin ocupa amplas áreas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, assim como partes de Kherson e Zaporizhzhia, no sul.

Após o início da ofensiva em fevereiro de 2022, a Rússia reivindicou a anexação dessas quatro regiões em setembro daquele ano, apesar de não controlar a totalidade desses territórios.

Moscou também integrou ao seu território a península da Crimeia em 2014.

A entrega à Rússia de Donetsk e Luhansk fazia parte do plano original de 28 pontos apresentado pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia, que recebeu críticas por ser considerado muito favorável a Moscou.

Esse esboço foi modificado após negociações entre representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia.

A possibilidade de ceder território à Rússia é um ponto de discórdia que impede o avanço do diálogo após quase quatro anos de conflito.

O emissário americano Steve Witkoff deve viajar a Moscou na próxima semana para discutir o plano com as autoridades russas.

