A- A+

TRATADO NUCLEAR Putin: Rússia não será afetada se EUA desistirem de prorrogar tratado nuclear "Se o lado americano considerar que não precisa disso, para nós isso é absolutamente indiferente", disse o líder russo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira, 10, que a eventual decisão dos Estados Unidos de não prorrogar o tratado de controle de armas estratégicas "não será crítica" para Moscou. "Se o lado americano considerar que não precisa disso, para nós isso é absolutamente indiferente", disse o líder russo em coletiva de imprensa.

Segundo ele, "a modernidade dos nossos meios de dissuasão nuclear é superior à de qualquer outro Estado nuclear" e o país "está desenvolvendo tudo isso de forma muito ativa".

Putin, no entanto, não mencionou diretamente a existência de uma nova corrida armamentista.

Em outro momento, o presidente comentou o fato do presidente norte-americano, Donald Trump, não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. "Se o atual presidente dos Estados Unidos merece ou não o Prêmio Nobel da Paz, não sei, mas ele realmente faz muito para tentar resolver crises complexas que duram anos ou décadas", afirmou.

Putin destacou que Trump "busca sinceramente" uma solução para a crise na Ucrânia e citou a situação no Oriente Médio como exemplo de seus esforços. "Se ele conseguir levar até o fim tudo o que almeja e tenta realizar, será um acontecimento histórico", completou.



Veja também