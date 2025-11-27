A- A+

NEGOCIAÇÕES Putin: Rússia quer acordo com a Ucrânia eventualmente, mas isso é "legalmente impossível agora" De acordo com o líder russo, é "inútil" assinar documentos com a atual liderança de Kiev

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, mencionou, , em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 27, que deseja alcançar um acordo de paz com a Ucrânia eventualmente, mas que isso é "legalmente impossível agora".

De acordo com o líder russo, é "inútil" assinar documentos com a atual liderança de Kiev, diante as questões sobre a legitimidade do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, no cargo.

"Algumas pessoas exigem que a luta continue até que o último ucraniano morra, e a Rússia está preparada para isso", alertou o presidente russo.

Putin projetou que a questão da Crimeia e de Donbas devem fazer parte das conversas da Rússia com os EUA, assim como o tópico de controle de armas e estabilidade estratégica de testes nucleares

Em relação à Europa, ele mencionou que a apreensão de ativos russos pode ser negativo para o sistema financeiro global.

Veja também