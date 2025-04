A- A+

ACORDO NUCLEAR Putin se encontra com ministro do Irã antes das próximas conversas de Teerã com EUA Trump está tentando garantir um acordo que garanta que o Irã não desenvolverá armas nucleares em troca de alívio das sanções

O presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se nesta quinta, 17, no Kremlin com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que está em Moscou para uma visita.

Do lado russo, a reunião também contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e do assessor presidencial Yury Ushakov.

A visita iraniana à Moscou ocorre após uma primeira reunião em Omã, no último sábado, entre Teerã e Washington, em que ambos os países descreveram como construtiva. Eles devem realizar novas conversas em Roma no dia 19 de abril.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está tentando garantir um acordo que garanta que o Irã não desenvolverá armas nucleares em troca de alívio das sanções.



