A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Putin se reúne com aliado Lukashenko e diz que contra-ofensiva da Ucrânia "falhou" Presidente russo afirmou que um dos objetivos do encontro será discutir "a segurança da nossa região"

O presidente russo, Vladimir Putin, disse a seu colega bielorrusso e aliado Alexander Lukashenko, neste domingo (23), que a atual contra-ofensiva ucraniana contra as forças de Moscou "falhou", de acordo com declarações divulgadas por agências de notícias russas.

"Não há contra-ofensiva", disse Lukashenko, segundo a agência TASS, antes de ser interrompido por Putin, que rebateu: "Há uma, mas falhou".

Putin afirmou que um dos objetivos do encontro será discutir "a segurança da nossa região". Já Lukashenko disse que está mantendo os mercenários do grupo Wagner no centro da Bielorrússia.

Um grande comboio de veículos transportando tropas do Grupo chegou a um acampamento militar na Bielorrússia na manhã de segunda-feira, no que foi a maior — e mais pública — aparição do ajuntamento paramilitar desde a fracassada rebelião na Rússia no mês passado.

Vídeos compartilhados nas mídias sociais e analisados pelo The New York Times mostram um longo comboio de ônibus, caminhões de carga e carros com bandeiras russas e do Wagner enquanto viajava da Rússia por uma rodovia em direção a Asipovichy, que fica a cerca de 90 Km a sudeste da capital da Bielorrússia, Minsk. Imagens de satélite confirmaram que o comboio chegou ao acampamento, rapidamente erguido na última semana de junho.

No fim de semana, o Times revelou um aumento de movimentação no acampamento, que parecia prenunciar a chegada de mais tropas. O acampamento foi montado após a revolta de curta duração do grupo Wagner em junho contra a liderança militar da Rússia. O que faltava, até segunda-feira, era a chegada de um grupo maior de pessoas e veículos. Imagens compartilhadas no Twitter por uma porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mostram como estava a região do acampamento pouco dias atrás e agora.

Veja também

MUNDO Festival de cinema iraniano é proibido por utilizar foto de mulher sem véu