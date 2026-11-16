Putin se reúne com autoridade norte-coreana antes de viagem à China
Jo Yong Won, assessor do líder norte-coreano Kim Jong-un, visitou Moscou
O presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com uma autoridade de alto escalão da Coreia do Norte antes de sua viagem à China nesta semana, informou o Kremlin nesta segunda-feira (16).
Kiev e o Ocidente afirmam que Pyongyang enviou armas a Moscou ao longo da guerra, iniciada com a invasão russa da Ucrânia em 2022.
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A Coreia do Norte se consolidou como um dos principais aliados da Rússia desde 2024, quando começou a enviar tropas para combater as forças ucranianas na região russa de Kursk.
Jo Yong Won, assessor do líder norte-coreano Kim Jong-un, visitou Moscou nesta segunda-feira, antes da reunião que Vladimir Putin terá com o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump.
"Nunca esqueceremos o heroísmo dos combatentes coreanos que lutaram lado a lado com os militares russos", disse Putin à autoridade norte-coreana.
O presidente afirmou que a Rússia planeja inaugurar uma "escultura" antes do fim do ano, dedicada ao "feito conjunto dos soldados da Federação Russa e da República Popular Democrática da Coreia".
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, alertou nesta segunda-feira que a Rússia está recebendo "dezenas de mísseis por mês" da Coreia do Norte e pediu aos aliados europeus que enviem mais armas para que a Ucrânia possa responder.
Os líderes da China, dos Estados Unidos e da Rússia se reunirão na quinta-feira, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na cidade chinesa de Shenzhen.