Putin se reunirá com enviado dos EUA Witkoff na quinta-feira (22), diz Kremlin
Negociações estão particularmente travadas na questão de quais territórios a Ucrânia teria que ceder à Rússia
O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá com o enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff na quinta-feira (22), anunciou o Kremlin nesta quarta-feira (21).
"Esperamos esta reunião amanhã; está na agenda do presidente", disse o porta-voz presidencial russo Dmitri Peskov à agência de notícias estatal TASS, em meio a negociações indiretas entre Kiev e Moscou. Ele não especificou onde o encontro ocorrerá.
Steve Witkoff disse à Bloomberg que planeja viajar a Moscou com Jared Kushner, genro do presidente americano, Donald Trump, que tenta pôr fim ao conflito desencadeado pela operação russa em larga escala na Ucrânia em 2022.
Leia também
• Zelensky diz que não consegue imaginar participar do "'Conselho de Paz' de Trump" ao lado de Putin
• Trump confirma convite a Putin para integrar seu "Conselho de Paz"
• Putin oferece ajuda à Israel para mediar conversas com Irã
As negociações estão particularmente travadas na questão de quais territórios a Ucrânia teria que ceder à Rússia.