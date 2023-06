Putin visita hospital militar e condecora soldados feridos na Ucrânia

A- A+

O presidente russo, Vladimir Putin, visitou nesta segunda-feira (12) um hospital com militares feridos na Ucrânia e condecorou alguns deles, de acordo com o Kremlin, em um encontro muito incomum do mandatário com soldados que lutam no conflito.

Putin visitou o hospital militar Vishnevsky, nos arredores de Moscou, no Dia da Rússia, que comemora a proclamação da independência do país após a queda da URSS.

O Kremlin divulgou imagens de Putin de terno escuro, acompanhado de seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, em traje militar.

Ambos passaram por uma fileira de homens de trajes médicos. Alguns estavam em cadeiras de rodas.

Ao colocar uma medalha em um deles, o líder russo disse: "Parabéns".

"Eu servi à Rússia", respondeu o soldado, apertando a mão do presidente.

Foram poucas as ocasiões, em que Putin se reuniu com militares que lutam na Ucrânia.

Uma delas foi para a mensagem de Ano Novo, discurso feito cercado por soldados.

Em maio de 2022, o presidente russo visitou um hospital em Moscou em maio, onde vários militares feridos estavam internados.

