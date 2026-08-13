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MUNDO Putin visita ilhas disputadas com o Japão pela primeira vez; Tóquio protesta As relações entre Moscou e Tóquio pioraram desde o início do conflito russo com a Ucrânia, em 2022, quando o Japão se uniu aos países ocidentais na imposição de sanções contra a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez nesta quinta-feira (13) sua primeira visita às ilhas Kuril, um arquipélago no centro de uma disputa territorial com o Japão, que apresentou um protesto veemente contra a presença do governante no arquipélago.

As relações entre Rússia e Japão são tensas devido às ilhas Kuril, conhecidas no Japão como Territórios do Norte, que foram tomadas em 1945 pela União Soviética ao final da Segunda Guerra Mundial. Desde então, Moscou mantém uma presença militar no local.

"Esta visita (...) vai contra a posição constante do Japão sobre os Territórios do Norte", declarou à imprensa a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Ela acrescentou que a viagem de Putin "fere os sentimentos do povo japonês e é absolutamente inaceitável".

Putin "visitou pessoalmente as ilhas Kuril pela primeira vez" e inspecionou o principal navio da frota russa no Pacífico, informou a agência de notícias TASS.

O Kremlin divulgou um vídeo do mandatário nas ilhas. A imprensa russa informou que ele conversou com moradores e visitou uma escola, um hospital e uma unidade de processamento de pescado, onde comeu caviar.

"Que clima bom vocês têm aqui, é como um resort", disse Putin na gravação.

Antes de chegar ao arquipélago, Putin visitou na quarta-feira a ilha russa vizinha de Sakhalin, onde a Marinha russa organiza exercícios militares.

"Os Territórios do Norte são parte inerente do território japonês, tanto historicamente quanto sob o direito internacional, e o governo do Japão protesta energicamente contra a visita", afirmou em um comunicado o ministro das Relações Exteriores do país, Toshimitsu Motegi.

As relações entre Moscou e Tóquio pioraram desde o início do conflito russo com a Ucrânia, em 2022, quando o Japão se uniu aos países ocidentais na imposição de sanções contra a Rússia.

Putin afirmou na quarta-feira que as sanções impostas pelo Japão são "injustificadas".

"O Japão identificou a Rússia como uma grande fonte de ameaças. Gostaria de destacar que não estamos ameaçando o Japão (...) Pelo contrário, o Japão tem reivindicações territoriais contra o nosso país", afirmou Putin.

Atualmente, as ilhas têm uma população de 20 mil cidadãos russos que vivem em condições climáticas difíceis. As ilhas possuem reservas minerais, incluindo ouro e prata, além de abundância pesqueira.

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