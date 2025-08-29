A- A+

diplomacia Putin visitará a Índia em dezembro, segundo o Kremlin O presidente também se reunirá com o primeiro-ministro em uma cúpula regional na China, na segunda-feira

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará uma visita oficial à Índia em dezembro, informou o Kremlin nesta sexta-feira (29), em um sinal de aproximação entre os dois países, um dia após Washington elevar as tarifas cobradas de Nova Délhi por comprar petróleo russo.

Putin se reunirá com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em uma cúpula regional na China na segunda-feira, informou o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, em uma coletiva de imprensa com vários meios de comunicação — incluindo a AFP —, acrescentando que ambos os líderes abordarão "os preparativos da visita de dezembro".

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas aos produtos indianos como punição pela compra significativa de petróleo russo por parte de Nova Délhi, no âmbito de uma campanha para pressionar Moscou a encerrar sua ofensiva na Ucrânia.

As receitas energéticas são uma fonte essencial de financiamento para o orçamento estatal de Moscou.

A Rússia também é um dos principais fornecedores de armas da Índia, e os laços estreitos entre os dois países remontam à era soviética.

Os aliados ocidentais da Ucrânia buscam cortar as receitas de exportação russas desde que Moscou lançou sua ofensiva militar na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Mas a Rússia conseguiu redirecionar suas vendas de energia da Europa para países como Índia e China, garantindo o fluxo bilionário de fundos.

Nova Délhi argumentou ter importado petróleo "da Rússia porque os suprimentos tradicionais foram desviados para a Europa após o início do conflito".

Putin reduziu significativamente suas viagens ao exterior em meio à ofensiva na Ucrânia, pela qual se tornou alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI).

A Índia não integra o Estatuto de Roma, que estabeleceu o TPI e, portanto, não é obrigada a prender o presidente russo.

