A- A+

Coreia do Norte Pyonguang confirma disparo de míssil, 'simulação de ataque nuclear tático' Foram feitos dois disparos de mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte confirmou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 30, no Brasil), que foram feitos dois disparos de mísseis balísticos de curto alcance, e que se tratou de uma "simulação de ataque nuclear tático", em resposta às manobras dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, informaram a agência estatal norte-coreana KCNA.

Estes mísseis foram disparados na quarta-feira "como simulação de um ataque nuclear tático, viajando destruindo totalmente os principais centros de comando e as bases aéreas" do outro lado da fronteira, na Coreia do Sul, segundo a KCNA.

Veja também

Rússia Rússia veta resolução da ONU sobre avaliações ao Mali