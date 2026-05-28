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SÃO JOÃO Quadrilha Junina Raio de Sol leva cultura popular em apresentação em Portugal nesta sexta (29) Grupo se apresenta na cidade do Porto, integrando o evento São João Gomes

A Quadrilha Junina Raio de Sol, reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco, realiza nesta sexta-feira (29) uma apresentação internacional na cidade do Porto, em Portugal, integrando a programação do São João Gomes, do cantor João Gomes.



Levando a tradição junina para fora do Brasil, a equipe pernambucana apresenta ao público português uma programação marcada pela dança, teatralidade e elementos que fazem das quadrilhas juninas uma das mais fortes expressões da cultura popular brasileira.

A apresentação acontece em um ano simbólico para o grupo, que celebra seus 30 anos de história com uma série de ações culturais, espetáculos e iniciativas de preservação da memória.

Estreia do espetáculo em Pernambuco

Três dias após subir ao palco em Portugal, o grupo também realiza a estreia oficial do espetáculo 2026, intitulado "Sou coração do folclore nordestino", no dia 1º de junho, às 20h, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco.



Com ingressos custando R$ 20 (meia/social) e R$ 40 (inteira), a noite marca a abertura da temporada junina da quadrilha no estado, reunindo admiradores da cultura popular pernambucana. Os bilhetes estão disponíveis de forma online, pela plataforma Ticket Work.

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