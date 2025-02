Quadrilha que aplicava golpe de falsa venda de imóveis na Grande SP é presa

A- A+

Três homens e uma mulher foram presos por suspeita de envolvimento com quadrilha que aplicava o golpe da falsa venda de imóveis em endereços da Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, os suspeitos, que forjavam documentos falsos, são acusados de estelionato.



Segundo a investigação, eles foram detidos depois que os investigadores receberam uma denúncia ainda na agência imobiliária, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na quarta-feira (26).



"A equipe foi acionada pela administradora da empresa, que informou que os suspeitos haviam negociado a venda do imóvel por meio da imobiliária e que, ao entregar os documentos em mãos, percebeu que eram falsos. Em seguida, a mulher relatou o crime e passou as informações dos veículos usados pelos criminosos aos agentes", disse a SSP.



No local, a polícia deteve uma mulher e dois homens. Ainda durante as buscas, foi constatada a participação de um quarto indivíduo no crime, responsável por fazer o transporte da quadrilha até o local onde tentaram aplicar o golpe. "Ele estava em um carro e, ao perceber a presença policial, tentou fugir, mas também foi abordado."

De acordo com a investigação, o suspeito de ser o mandante do crime falsificava os documentos e alegava estar vendendo propriedades a valores abaixo do mercado. "Antes que ele pudesse concluir o golpe, a vítima identificou divergências nos documentos e, ao verificar a autenticidade dos dados, descobriu que eram falsos", afirma a SSP.



O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo como estelionato, associação criminosa, uso e falsificação de documento. Todos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

