Pernambuco Quadrilha que movimentou mais de R$ 328 milhões em Pernambuco é alvo da Polícia Federal Segundo a PF, o grupo mantinha as atividades criminosas mesmo após a prisão do seu principal líder, atualmente preso em um presídio federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na quarta-feira (3), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE), uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável pelos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, iniciadas em 2024, o grupo movimentou mais de R$ 328 milhões de reais, utilizando empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros.

Ainda segundo a PF, o grupo mantinha as atividades criminosas mesmo após a prisão do seu principal líder, atualmente preso em um presídio federal. A área de atuação do grupo era na capital pernambucana, na Região Metropolitana e no interior do estado.

Batizada de Operação Sintonia Fina, a ação está cumprindo 21 mandados de prisão preventiva, 31 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de valores e sequestro de bens dos investigados.

Os mandados foram expedidos em nove cidades de Pernambuco, sendo elas Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Itaquitinga, Paudalho, Tacaimbó e Caruaru.

As cidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e de Itanhaém, em São Paulo, também foram alvos dos mandados.

As medidas foram determinadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.

Além da PF, a operação também contou com as participações da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria da Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).



