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ARTE Quadro de Van Gogh é vendido por US$ 190 milhões, um recorde para o artista Pintura remonta aos dias que antecederam a morte de Van Gogh, em 1890

O quadro "Chataigniers en Fleurs" (Castanheiras em Flor), de Vincent van Gogh, estabeleceu um novo recorde de venda em leilão para uma obra do artista holandês, ao alcançar US$ 190,4 milhões (R$ 1,12 bilhão) na Sotheby's de Nova York.

A pintura remonta aos dias que antecederam a morte de Van Gogh, em 1890. Ela é a quarta obra mais cara já vendida em leilão

A Sotheby's anunciou na véspera um acordo com os herdeiros de um antigo proprietário judeu que eram contra a venda e alegavam que a família havia cedido a obra sob pressão do regime nazista.

A obra estava avaliada em 180 milhões de dólares, mas foi arrematada por 165 milhões, sem incluir as comissões. O recorde anterior para uma pintura de Van Gogh (1853-1890) pertencia a "Verger avec Cyprès", vendida por 117,2 milhões de dólares na Christie's de Nova York em 2022, incluindo as comissões.

Chataigniers en Fleurs retrata três mulheres que caminham sob a sombra de árvores com roupas coloridas, enquanto um homem vestido de azul avança pela rua, em sentido contrário.

Herdeiros do influente editor judeu alemão Samuel Fischer, cuja família vendeu o quadro em 1936, afirmam que a transição não foi feita livremente, e que eles foram obrigados a se desfazer da obra por pressão dos nazistas.

Na terça-feira (17), a casa de leilões anunciou um acordo entre os últimos proprietários da obra, que a adquiriram em 1975, e "todos os legítimos titulares de direitos" de Fischer, sem dar detalhes.

A Sotheby's de Nova York afirmou, ainda, ter realizado "investigações exaustivas sobre o histórico de propriedade da obra, sem comprovar que o quadro foi vendido sob coação ou por um valor abaixo do real.

As reivindicações pela restituição de obras vendidas por colecionadores judeus durante o período nazista ganharam força nos últimos anos. Muitas delas foram resolvidas por meio de acordos extrajudiciais, em vez de processos judiciais.

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