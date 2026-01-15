Qui, 15 de Janeiro

VENEZUELA

Quaest: 50% dos brasileiros consideram aceitável interferir em outro país para prender ditador

resultado do levantamento aparece após a ofensiva militar dos Estados Unidos na Venezuela, que levou à prisão de Nicolás Maduro no início de janeiro

Líder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados UnidosLíder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados Unidos - Foto: Handout/Truth Social Donald Trump/AFP

Metade dos brasileiros considera aceitável a interferência de um país em outro para prender um ditador, segundo pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 15. O resultado do levantamento aparece após a ofensiva militar dos Estados Unidos na Venezuela, que levou à prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro no início de janeiro.

O levantamento mostrou que 50% consideram aceitável interferir em outra nação para prender um ditador, enquanto 41% acreditam que não e 9 não souberam responder.

Neutralidade
Apesar do apoio à ideia de intervenção em casos de ditadura, a maioria da população defende que o Brasil adote uma postura cautelosa diante do episódio.

Para 66% dos entrevistados, o País deve se manter neutro em relação às ações do presidente americano, Donald Trump, na Venezuela. Apenas 18% dizem que o Brasil deveria apoiar a ofensiva, enquanto 10% avaliam que o governo brasileiro deveria se opor.

O levantamento também aponta receio em relação a esse tipo de ação. Segundo a pesquisa, 58% dos brasileiros afirmam ter medo de que os Estados Unidos façam algo semelhante com o Brasil. Outros 40% dizem não temer uma intervenção do tipo, e 2% não souberam responder.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro e ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
 

