SAÚDE Quais alimentos são bons para as veias e artérias? Uma alimentação balanceada está associada a uma melhor saúde vascular

A alimentação nem sempre recebe a prioridade que merece, pois optamos por comer o que tem o melhor sabor e não o que traz mais benefícios para a nossa saúde. Em particular, esquecemos aspectos essenciais, como garantir que veias e artérias não fiquem obstruídas. Mas uma maneira de prevenir isso é consumindo esses alimentos.

1) Alimentos ricos em fibras

As fibras são benéficas para a digestão e para a redução do colesterol, além de ajudarem a regular o peso corporal. Isso contribui para a prevenção de varizes, que se caracterizam por inchaço e coloração vermelha ou azulada devido ao acúmulo de sangue.

Outro fator de risco são os coágulos sanguíneos, que podem bloqueá-los e causar sérios problemas de saúde. Nesse sentido, cardiologistas que escrevem para a revista especializada Modern Heart and Vascular recomendam o consumo de alimentos ricos em fibras, como abacate, brócolis, leguminosas, sementes de chia, uvas, maçãs, entre outros.





2) Especiarias

Hoje em dia, as especiarias realçam o sabor dos alimentos; mas esquece-se que, antes de serem usadas na culinária, eram consumidas para fins medicinais.

Especificamente, a cúrcuma e a pimenta são especiarias anti-inflamatórias, por isso previnem o endurecimento de coágulos nas veias e artérias. Por outro lado, a pimenta e a canela ajudam o sangue a circular, o que previne bloqueios em veias e artérias.

3) Peixes gordos

Este tipo de peixe é rico em ômega-3, que protege veias e artérias ao reduzir a inflamação crônica, diminuir triglicerídeos e aumentar o colesterol HDL (bom). Por isso, é recomendado o consumo de peixes onde o ômega-3 pode ser encontrado, como salmão, sardinha, atum, anchova, cavala, carapau, atum albacora, xaréu, pomfret, peixe-espada e truta.

4) Alimentos com vitaminas B3, C e D

Especialistas recomendam a ingestão de vitaminas B3, C e D para cuidar da saúde das veias e artérias. Em particular, a vitamina B3 converte os alimentos em energia e reduz a inflamação; peru, frango e ervilhas são alguns alimentos que a contêm.

Embora a vitamina C seja uma das mais fáceis de encontrar em frutas cítricas, seu benefício é que ela confere elasticidade às veias e artérias, facilitando o fluxo sanguíneo. A vitamina D, por sua vez, ajuda a manter a elasticidade vascular, reduz a rigidez arterial e combate a inflamação endotelial, melhorando o fluxo sanguíneo. Ela é encontrada em peixes, gemas de ovos e laticínios.

