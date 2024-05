Quais alimentos são ricos em biotina, a vitamina que ajuda a prevenir a queda de cabelo?

A- A+

A queda de cabelo é um problema que pode ter diferentes causas, desde problemas hormonais e estresse até maus hábitos de higiene ou causas genéticas.

A condição, que pode acometer tanto homens quanto mulheres, é um fator relevante de insegurança. Mas, antes de comprar qualquer produto, vale consultar especialistas. E uma das soluções que ele pode sugerir é o uso de biotina.

De acordo com o National Institutes of Health (NIH), “a biotina é uma vitamina B solúvel em água que ajuda a converter carboidratos, gorduras e proteínas em energia. Faz parte dos processos de replicação celular e está envolvida nos processos necessários para manter a pele hidratada”.

Segundo o NIH, as deficiências desta vitamina podem fazer com que o couro cabeludo perca elasticidade e provoque a queda do cabelo. A deficiência também faz com que as unhas fiquem fracas e se quebrem facilmente.

Existem muitos tratamentos tópicos acessíveis no mercado que ajudam a estimular o crescimento do cabelo.

Ampolas concentradas em vitamina E ou ácido fólico podem servir como um tratamento pontual para ocasiões especiais, mas também existem shampoos e óleos para o couro cabeludo que podem ser aplicados toda vez que lavamos o cabelo.

Como consumir biotina de forma natural para prevenir a queda de cabelo?

Esta vitamina está presente em diferentes alimentos que costumamos consumir em nossa vida cotidiana, como carne vermelha, ovos, laticínios, lentilhas, amêndoas, castanhas-do-pará ou sementes de girassol. De acordo com o NIH, uma pessoa com mais de 19 anos deve consumir pelo menos 30 microgramas de biotina por dia.

Também existem vários suplementos alimentares disponíveis em farmácias que contêm esta vitamina, mas deve-se consultar um especialista antes de tomá-los.

