Quais alimentos têm mais microplásticos? Veja lista e como diminuir exposição

A- A+

Estamos comendo plástico, ou melhor, microplásticos, e a toxicidade disso para nossos organismos ainda não foi totalmente investigada. Mas onde eles estão em maior quantidade? E como diminuir a exposição? Estudos vêm tentando descobrir.

De forma geral, 90% das amostras de proteína animal e vegetal testaram positivo para microplásticos, pequenos fragmentos de polímero que podem variar de menos de 5 milímetros até 1 micrômetro (milionésimo de metro), de acordo com um estudo de fevereiro, publicado na Environmental Research.

Os pesquisadores analisaram mais de uma dúzia de proteínas, como carne bovina, camarão, peitos e nuggets de frango, carne de porco, frutos do mar, tofu, entre outros, incluindo versões vegetarianas. O camarão empanado continha a maior quantidade de microplásticos, seguidos pelos nuggets à base de plantas e depois os nuggets de frango. As proteínas menos contaminadas foram os peitos de frango, seguidos das costelas de porco e o tofu.

Um estudo de 2023 descobriu que o sal rosa grosso do Himalaia extraído do solo tinha mais microplásticos, seguido pelo sal preto e sal marinho. O açúcar também é uma importante via de exposição humana a esses micropoluentes, de acordo com outro estudo, de 2022.

Até mesmo os saquinhos de chá, muitos dos quais são feitos de plástico, podem liberar enormes quantidades de plástico. Pesquisadores da Universidade McGill, em Quebec, no Canadá, descobriram que a fabricação de um único saquinho de chá de plástico liberou cerca de 11,6 bilhões de microplásticos e 3,1 bilhões de partículas nanoplásticas na água.

O arroz também está na mira dos cientistas. Um estudo da Universidade de Queensland descobriu que para cada 100 gramas (1/2 xícara) de arroz há entre três a quatro miligramas de plástico – o número salta para 13 miligramas por porção de arroz instantâneo. Segundo os pesquisadores, é possível reduzir a contaminação em até 40% lavando o arroz.

A água engarrafada também está na lista. Um litro de água continha uma média de 240 mil partículas de sete tipos de plástico, incluindo nanoplásticos, de acordo com um estudo de março de 2024.

Nem os alimentos mais naturais estão livres. Os vegetais absorvem essas substâncias químicas pelas raízes e elas são transferidos para caule, folhas, sementes e frutos. Pesquisadores italianos da Universidade de Catania identificaram, pela primeira vez, as frutas e vegetais com mais microplásticos.

De acordo com o estudo, entre as frutas, a maior contaminação está nas maçãs. E, entre os vegetais, a cenoura tinha a maior quantidade de microplástico. Do outro lado da lista das amostras, com menor nível identificado de microplásticos, estava a alface.

O que fazer

Os cientistas ainda tentam entender o efeito dos microplásticos na saúde. Até o momento, partículas já foram encontrados por cientistas em pulmões, corações e sangue humanos.

Para tentar minimizar a exposição a esses agentes químicos, os especialistas vêm recomendando evitar embalagens plásticas. Por exemplo, beber água num copo de vidro em vez de um copo plástico, preferir água filtrada, em vez de água em garrafinhas plásticas.

Outras dicas são:

Tente evitar comer qualquer coisa que tenha sido guardada em recipientes de plástico. Procure alimentos armazenados em vidro, esmalte ou papel;

Use roupas feitas de tecidos naturais e compre produtos de consumo feitos de materiais naturais;

Não coloque plástico no microondas. Aqueça os alimentos em recipientes de vidro ou no fogão.

Prefira alimentos frescos e evite alimentos processados e ultraprocessados embalados em plástico.

Veja também

Acidente Acidente com ônibus de turismo no Chile deixa duas brasileiras mortas e 33 feridos