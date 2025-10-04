A- A+

animais Quais animais têm os piores hálitos? Veja lista e entenda o que afeta o cheiro Dieta é o fator que mais influencia o bafinho de todos os seres

Todos sabemos o efeito que uma comida cheia de alho pode ter sobre nosso hálito. Ou aquele bafinho matinal. No entanto, no reino animal, provavelmente os humanos estão longe de ter o pior hálito. Qual animal será que tem o pior cheiro saindo da boca?

Embora não existam estudos científicos sobre o assunto, relatos de diferentes pesquisadores podem dar uma ideia do que existe por aí. E, acredite, você vai acreditar que sua dieta é feita de rosas.

O mau hálito pode ser causado por vários fatores, incluindo higiene bucal inadequada (uma constante entre os bichos) ou ingestão de alimentos com cheiro desagradável – também comum no reino animal.

Além do cheiro dos alimentos, os restos podem ficar presos entre os dentes e na língua e começar a apodrecer, criando mais oportunidades para o mau cheiro.

Uma das candidatas é a baleia jubarte. As baleias respiram pelo respiradouro no topo da cabeça e precisam emergir com pouca frequência para isso.

Em seguida, expelem uma nuvem que, segundo o Aquário da Baía de Monterey, na Califórnia (EUA), tem um cheiro tão ruim que pode "deixar você com o coração partido". Os cetáceos se alimentam de enormes quantidades de krill, que já é fedorento e só piora após ingerido.

Douglas Fox, um escritor que teve contato com uma baleia jubarte enquanto explorava fiordes glaciais ao longo da Península Antártica, descreveu seu hálito da seguinte forma para a National Geographic: “O odor é forte e pungente, quase um gosto na boca, uma mistura profana de pum e cheiro de peixe – centenas de litros de ar expelidos à força de seus pulmões, misturados com os vapores de krill semidigerido, centenas de quilos desses crustáceos de dissolução lenta fermentando em seu estômago”.

Na mesma linha, graças à sua dieta rica em peixes, os leões-marinhos também são frequentemente considerados como tendo péssimo hálito.

Mas há dietas bem piores. Os abutres são necrófago, ou seja se alimentam da carne em decomposição de animais mortos, que tem um cheiro notoriamente horrível. Eles também vomitam rotineiramente, já que o fedor da carcaça vomitada é desagradável para seus predadores e pode até arder os olhos.

Outro necrófago é o diabo-da-tasmânia. Os marsupiais australianos são notoriamente fedorentos. Não só emitem um odor fétido e almiscarado de suas glândulas odoríferas quando ameaçados, como também dizem que seu hálito é incrivelmente pútrido, graças à dieta de carne podre.

Veja também